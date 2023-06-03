В Минобороны Украины отвергли предложенный Индонезией корейский сценарий урегулирования конфликта

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Замглавы украинского Минобороны Владимир Гаврилов заявил, что отвергает предложенный индонезийской стороной "корейский вариант" урегулирования вооружённого конфликта. Он проинформировал об этом в интервью корреспондентам Reuters.

Фото: u-f.ru

"Мы не собираемся обсуждать какую-либо договорённость, которая связана с потерей нашей территории, в том числе Крыма", — подчеркнул Гаврилов.

Его индонезийский коллега Прабово Субианто в ходе ежегодного форума в Сингапуре выступил со следующей инициативой: украинский кризис разрешится, если создать демилитаризованную зону по примеру Северной и Южной Кореи.

Субианто предложил коллегам поставить подписи под соответствующим совместным обращением к Российской Федерации и Украине.