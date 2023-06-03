Зеленский: в НАТО настолько боятся Россию, что не хотят принимать Украину в альянс

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Лидер киевского режима Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что ряд государств НАТО настолько боятся Россию, что не желают присоединения Украины к альянсу, пишет Wall Street Journal.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Зеленский размышляет в настоящее время над целесообразностью участия Украины в июльском саммите НАТО, если ей не поступил какой-то сигнал о её статусе.

Напомним, в сентябре минувшего года украинский президент сообщал о том, что Киев подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в свою очередь назвал такую процедуру несвоевременной.