Лидер киевского режима Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что ряд государств НАТО настолько боятся Россию, что не желают присоединения Украины к альянсу, пишет Wall Street Journal.
Зеленский размышляет в настоящее время над целесообразностью участия Украины в июльском саммите НАТО, если ей не поступил какой-то сигнал о её статусе.
Напомним, в сентябре минувшего года украинский президент сообщал о том, что Киев подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в свою очередь назвал такую процедуру несвоевременной.
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