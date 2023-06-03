Южная Корея, США и Япония планируют обмениваться данными о пусках ракет КНДР

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

В 2023 году начнётся обмен данными о пусках ракет КНДР в реальном времени между США, Японией и Южной Кореей. О трехстороннем взаимодействии сообщил глава южнокорейского Минобороны Ли Чжон Соп.

Фото: РБК

"Мы решили соединить системы обмена информацией, которые работают между Южной Кореей и США и между США и Японией".

Ранее, 13 апреля, военные КНДР провели испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18".

В свою очередь, посол России в Северной Корее Александр Мацегора прокомментировал разработку КНДР новых баллистических ракет и их последующие испытания, назвав это следствием враждебной политики США.