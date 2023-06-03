В 2023 году начнётся обмен данными о пусках ракет КНДР в реальном времени между США, Японией и Южной Кореей. О трехстороннем взаимодействии сообщил глава южнокорейского Минобороны Ли Чжон Соп.
"Мы решили соединить системы обмена информацией, которые работают между Южной Кореей и США и между США и Японией".
Ранее, 13 апреля, военные КНДР провели испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18".
В свою очередь, посол России в Северной Корее Александр Мацегора прокомментировал разработку КНДР новых баллистических ракет и их последующие испытания, назвав это следствием враждебной политики США.
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