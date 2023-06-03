Украинские власти прекрасно осознают безуспешность попытки контрнаступления, поэтому пытаются сменить информационную повестку, совершая террористические акты на территории России.
Такое мнение высказал, научный сотрудник Центра геостратегических исследований, геополитический консультант из Бразилии Лукас Лейрос.
"Хотя Украина с начала 2023 года получила оружие большой дальности, радиоактивные боеприпасы и новые миллиардные пакеты военной помощи, движение к победе так и не началось. Наоборот, весной Киев потерял еще больше территорий, учитывая успех русских в Артёмовске", — подчеркнул он в издании InfoBrics.
Лейрос уверен, что о захвате республик Донбасса или полуострова Крым киевский режим уже не мечтает. Всё, на что он способен, это незначительно усилить обстрел российской территории и продолжить террористические операции в приграничных регионах РФ.
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