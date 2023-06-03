Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ходаковский: из-за затяжного конфликта приходится перегруппировываться на ходу
The Wall Street Journal: Белому дому придётся сократить армию США после решения Байдена
Южная Корея, США и Япония планируют обмениваться данными о пусках ракет КНДР
Боррель: конфликт на Украине завершится за несколько недель без помощи Запада
Летчики фиксируют неопознанные объекты над зоной СВО
Bild*: толпа немцев на фестивале СДПГ назвала канцлера Шольца "поджигателем войны" на Украине
Onet.pl: диетолог Кубала проинформировал, как похудеть с помощью воды
Историк Копылов: Россия окончательно превратила ВСУ в итальянскую армию
Türkiye: употребление острого перца снижает риск внезапной смерти

Политолог InfoBrics Лейрос: за терактами Киев скрывает невозможность наступления ВСУ

1:00
Мир

Украинские власти прекрасно осознают безуспешность попытки контрнаступления, поэтому пытаются сменить информационную повестку, совершая террористические акты на территории России.

Политолог InfoBrics Лейрос: за терактами Киев скрывает невозможность наступления ВСУ
Фото: russian.rt.com

Такое мнение высказал, научный сотрудник Центра геостратегических исследований, геополитический консультант из Бразилии Лукас Лейрос.

"Хотя Украина с начала 2023 года получила оружие большой дальности, радиоактивные боеприпасы и новые миллиардные пакеты военной помощи, движение к победе так и не началось. Наоборот, весной Киев потерял еще больше территорий, учитывая успех русских в Артёмовске", — подчеркнул он в издании InfoBrics.

Лейрос уверен, что о захвате республик Донбасса или полуострова Крым киевский режим уже не мечтает. Всё, на что он способен, это незначительно усилить обстрел российской территории и продолжить террористические операции в приграничных регионах РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Армия России подошла к Купянску. Намечается битва за Харьков

Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.

Полковник Матвийчук: войска ВС РФ подошли к Купянску, намечается битва за Харьков
МК: надевший военную форму Медведев дал знак о начале контрнаступления ВС Украины
Украинское наступление началось: Медведев надел военную форму
Названы "вредные" продукты, которые на самом деле полезны: "При разумном потреблении"
Ракеты Х-101 и дроны "Герань-2" атакуют Киев
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
Совсем сдала: Пугачёва перестала выходить из дома и поручила детей мужу
Украинская элита в ресторане Киева отплясывала под русский шансон
В "МК" рассказали о состоянии Пугачёвой после отказа суда снимать с Галкина* статус иноагента
В "МК" рассказали о состоянии Пугачёвой после отказа суда снимать с Галкина* статус иноагента
Последние материалы
Bild*: толпа немцев на фестивале СДПГ назвала канцлера Шольца "поджигателем войны" на Украине
Onet.pl: диетолог Кубала проинформировал, как похудеть с помощью воды
Историк Копылов: Россия окончательно превратила ВСУ в итальянскую армию
Türkiye: употребление острого перца снижает риск внезапной смерти
Оправдают или тяжёлый срок? Избиение экипажем ГИБДД рассмотрят с нуля
Секретарь СНБО Данилов заявил, что на Украине нет места русскоязычным людям
США активно подталкивают боевиков "Талибана"* к нападению на Иран
Военный инженер: горе тому, кто попал в украинскую армию
Euractiv.pl: в Польше всё больше граждан не хотят помогать украинским беженцам
В батальоне "Вега" на СВО служит такса по кличке Степан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников