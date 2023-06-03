Политолог InfoBrics Лейрос: за терактами Киев скрывает невозможность наступления ВСУ

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Украинские власти прекрасно осознают безуспешность попытки контрнаступления, поэтому пытаются сменить информационную повестку, совершая террористические акты на территории России.

Фото: russian.rt.com

Такое мнение высказал, научный сотрудник Центра геостратегических исследований, геополитический консультант из Бразилии Лукас Лейрос.

"Хотя Украина с начала 2023 года получила оружие большой дальности, радиоактивные боеприпасы и новые миллиардные пакеты военной помощи, движение к победе так и не началось. Наоборот, весной Киев потерял еще больше территорий, учитывая успех русских в Артёмовске", — подчеркнул он в издании InfoBrics.

Лейрос уверен, что о захвате республик Донбасса или полуострова Крым киевский режим уже не мечтает. Всё, на что он способен, это незначительно усилить обстрел российской территории и продолжить террористические операции в приграничных регионах РФ.