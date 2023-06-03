Русскоговорящим людям нечего делать на Украине, из нужно "под корень зачистить и выкинуть отовсюду", заявил секретарь Совета нацбеза (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Таким образом он отреагировал на отказ украинского парламентария Максима Бужанского переходить на "мову" во время телеинтервью.
"Недобиткам, которые считают, что в украинском эфире имеют право разговаривать на русском, не место не только на телевидении, но и в политике, и на Украине", — написал Данилов на своей странице в соцсети.
Тем временем соцопросы в Польше показали, что всё меньше граждан страны сочувствуют украинским беженцам, а их засилье связывают с ростом преступности в стране.
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