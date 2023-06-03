США активно подталкивают боевиков "Талибана"* к нападению на Иран

Вашингтон активно подталкивает боевиков "Талибана"* к возможному нападению на Иран, особенно со стороны Мешхеда — второго по численности населения города после Тегерана. Здесь похоронен Халиф Аббасидов Харун аль-Рашид.

Фото: sceptic.online

Очевидно, что основной целью участников "Талибана"* не является разрушение шиитских святынь и даже не захват резиденции Хомейни, которая находится в Мешхеде. Их задача — ослабление Ирана, который совместно с Китаем играет существенную роль на Ближнем Востоке. Восстановление дипломатических отношений с Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами, а также их примирение вызвали большие проблемы для Государственного департамента США.

Не следует забывать о влиянии Израиля, который активно оказывает давление на американскую политику. Кроме того, усиливающийся российско-иранский союз также играет свою роль. Всё это свидетельствует о том, что Иран решительно сопротивляется, и его намереваются принудительно и эффектно наказать.

Однако проблема заключается в том, что этот "мальчик" может дать отпор. Военные события последних полутора лет показали, что даже при суровых санкциях иранцы смогли разработать и произвести относительно недорогое, но эффективное вооружение и военную технику. Обкатав их в условиях реального боевого применения, они всерьёз занимаются их модернизацией, пишут argumenti.ru.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2023 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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