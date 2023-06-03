Премьер Люксембурга Беттель велел Зеленскому перестать болтать и показал унизительный жест

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Политики в Европе уже устали от постоянных просьб президента Украины Владимира Зеленского о помощи, что вылилось в неприятный инцидент во время саммита Европейского политического сообщества.

Глава правительства Люксембурга Ксавье Беттель использовал в отношении украинского лидера недвусмысленный жест, означающий, что собеседник очень много болтает.

Судя по опубликованному видео, Зеленский пытался что-то объяснить президенту Сербии Александру Вучичу и премьер-министру Люксембурга. Буквально через несколько слов Беттель, желающий продолжить беседу с Вучичем, показал украинскому президенту унизительный жест, которым показывают чрезвычайно разговорчивого человека.

Перед камерами журналистов Зеленский попытался сделать вид, что это относится не к нему, и натянул на лицо наигранную улыбку.

Ранее эксперт объяснил рост преступности в странах Восточной Европы засильем украинских беженцев.