Политики в Европе уже устали от постоянных просьб президента Украины Владимира Зеленского о помощи, что вылилось в неприятный инцидент во время саммита Европейского политического сообщества.
Глава правительства Люксембурга Ксавье Беттель использовал в отношении украинского лидера недвусмысленный жест, означающий, что собеседник очень много болтает.
Судя по опубликованному видео, Зеленский пытался что-то объяснить президенту Сербии Александру Вучичу и премьер-министру Люксембурга. Буквально через несколько слов Беттель, желающий продолжить беседу с Вучичем, показал украинскому президенту унизительный жест, которым показывают чрезвычайно разговорчивого человека.
Перед камерами журналистов Зеленский попытался сделать вид, что это относится не к нему, и натянул на лицо наигранную улыбку.
Ранее эксперт объяснил рост преступности в странах Восточной Европы засильем украинских беженцев.
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