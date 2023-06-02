Эксперт убежден, что гомосексуализм нового президента Латвии не станет проблемой для граждан

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Социолог Арнис Кактиньш прокомментировал гомосексуализм новоизбранного президента Латвии Эдгара Ринкевича. Об этом сообщает EADaily.

Фото: By Saeima - Baltijas Asamblejas 38.sesija, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85263384

По мнению эксперта, большинство граждан страны нормально воспримут тот факт, что Кактиньш является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, если он не будет ее активно навязывать окружающим.

Напомним, в своей страсти к лицам мужского пола Ринкевич признался еще в 2014 году.