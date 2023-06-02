Социолог Арнис Кактиньш прокомментировал гомосексуализм новоизбранного президента Латвии Эдгара Ринкевича. Об этом сообщает EADaily.
По мнению эксперта, большинство граждан страны нормально воспримут тот факт, что Кактиньш является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, если он не будет ее активно навязывать окружающим.
Напомним, в своей страсти к лицам мужского пола Ринкевич признался еще в 2014 году.
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