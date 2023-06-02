Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Боевики ВСУ выпустили почти 900 снарядов по Шебекино за сутки
Роскачество назвало лучший сервелат
Российское компании полностью соблюдают запрет на поставки нефти в страны, поддержавшие потолок цен
Смольянинов* о словах про Россию: "Надо было другие формулировки подбирать"
Названы продукты, которые ускоряют старение организма
Офицер ВСУ: "Мы не успеваем реагировать на русские ракеты"
Минобороны РФ: свыше 150 боевиков ВСУ уничтожены на Донецком и Запорожском направлениях
МК: эксперт раскрыл подробности атаки на ГУР Украины и уничтожения кураторов НАТО
МО РФ: опубликованы видеокадры уничтожения самолёта ВСУ экипажем Су-35 ВКС России

The Hill: в США раскрыли судьбу Зеленского после провала контрнаступления Киева

1:09
Мир

Если контрнаступление ВСУ потерпит неудачу, уровень поддержки украинского лидера со стороны Запада очень сильно снизится. В этом уверен американский журналист Брэд Дресс, поделившийся своим мнением с изданием The Hill.

The Hill: в США раскрыли судьбу Зеленского после провала контрнаступления Киева
Фото: wikimedia.com

Обозреватель посоветовал Киеву немного поумерить свои аппетиты в плане военной помощи со стороны западных партнёров.

"Украина сталкивается с заоблачными ожиданиями в преддверии своего предстоящего контрнаступления, что создает целый ряд опасностей, если Киев не сможет добиться серьезных успехов против окопавшихся российских сил", — написал Дресс.

Журналист убеждён, что неудавшееся наступление Киева прямо повлияет на степень западной поддержки и станет весомым аргументом для тех, кто пытается остановить военные действия в рамках украинского конфликта. Такая ситуация определённо сыграет на руку Москве, уверен автор.

Обозреватель ссылается на мнения экспертов, полагающих, что ВСУ не удастся прорвать оборонительные рубежи, сооружённые Россией на границах своих новых территорий.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Армия России подошла к Купянску. Намечается битва за Харьков

Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.

Полковник Матвийчук: войска ВС РФ подошли к Купянску, намечается битва за Харьков
"ПРАЙМ": врач Серебренникова перечислила "вредные" продукты, которые на самом деле полезны
Названы "вредные" продукты, которые на самом деле полезны: "При разумном потреблении"
Ракеты Х-101 и дроны "Герань-2" атакуют Киев
Баллистические ракеты ВКС РФ ударили по Киеву, гремят взрывы
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
В Китае рассказали о расплате США за попытку унижения России в ВОЗ
Совсем сдала: Пугачёва перестала выходить из дома и поручила детей мужу
Украинская элита в ресторане Киева отплясывала под русский шансон
Украинская элита в ресторане Киева отплясывала под русский шансон
Последние материалы
The Hill: в США раскрыли судьбу Зеленского после провала контрнаступления Киева
МК: эксперт раскрыл подробности атаки на ГУР Украины и уничтожения кураторов НАТО
МО РФ: опубликованы видеокадры уничтожения самолёта ВСУ экипажем Су-35 ВКС России
Губернатор Гладков: в результате нового обстрела Шебекинского округа ранены два человека, горит промышленное здание
РВ: псковский десант ВС РФ уничтожил подразделение ВС Украины у Кременной
Пять добавок в кофе, которые сделают его вкуснее
Нутрициолог рассказала про потенциальные риски, связанные с фруктами
Bloomberg: премьер Британии пытается скрыто восстановить отношения с Китаем
Как правильно выбирать и хранить баклажаны
МК: Дмитрий Медведев в военной форме сигнализирует о начале контрнаступления ВС Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников