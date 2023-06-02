The Hill: в США раскрыли судьбу Зеленского после провала контрнаступления Киева

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Если контрнаступление ВСУ потерпит неудачу, уровень поддержки украинского лидера со стороны Запада очень сильно снизится. В этом уверен американский журналист Брэд Дресс, поделившийся своим мнением с изданием The Hill.

Фото: wikimedia.com

Обозреватель посоветовал Киеву немного поумерить свои аппетиты в плане военной помощи со стороны западных партнёров.

"Украина сталкивается с заоблачными ожиданиями в преддверии своего предстоящего контрнаступления, что создает целый ряд опасностей, если Киев не сможет добиться серьезных успехов против окопавшихся российских сил", — написал Дресс.

Журналист убеждён, что неудавшееся наступление Киева прямо повлияет на степень западной поддержки и станет весомым аргументом для тех, кто пытается остановить военные действия в рамках украинского конфликта. Такая ситуация определённо сыграет на руку Москве, уверен автор.

Обозреватель ссылается на мнения экспертов, полагающих, что ВСУ не удастся прорвать оборонительные рубежи, сооружённые Россией на границах своих новых территорий.