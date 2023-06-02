Bloomberg: премьер Британии пытается скрыто восстановить отношения с Китаем

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Руководитель правительства Великобритании Риши Сунак пытается тайно улучшить отношения Лондона и Пекина. Об этом написали в Bloomberg.

Фото: bloomberg.com

По данным агентства, премьер королевства направил министра торговли в Гонконг, но при этом распорядился лично урегулировать разногласия с КНР. Предположительно, глава МИД Британии Джеймс Клеверли посетит Китай в ближайшие месяцы. Пекин же выступил за диалог с торговой делегацией, подчеркнули в СМИ.

Журналисты добавили, что Сунак не планирует совершать рабочую поездку в Китай до выборов в королевстве в 2025 году.