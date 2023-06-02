В скором контрнаступлении ВСУ не будет участвовать передовое американское вооружение, в частности, танки Abrams и истребители F-16. Об этом проинформировал председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли.
Американский генерал объяснил, что это вооружение должно быть использовано в стратегических целях "долгосрочного сдерживания РФ". Эти танки и истребители могут быть поставлены на вооружение только модернизированной армии, добавил военный.
"Все признают, что Украине нужны модернизированные ВВС. Это займет значительное количество времени", — сказал генерал, слова которого приводит Daily Mail.
Милли уточнил, что украинские военные уже обучаются управлению танками Abrams, однако их подготовка ещё не будет завершена к началу контрнаступления Киева. Американские танки и истребители понадобятся украинцам позже, в ходе нового продвижения российских войск.
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