Daily Mail: в контрнаступлении Киева не будет задействовано передовое оружие США

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

В скором контрнаступлении ВСУ не будет участвовать передовое американское вооружение, в частности, танки Abrams и истребители F-16. Об этом проинформировал председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли.

Фото: Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=522290

Американский генерал объяснил, что это вооружение должно быть использовано в стратегических целях "долгосрочного сдерживания РФ". Эти танки и истребители могут быть поставлены на вооружение только модернизированной армии, добавил военный.

"Все признают, что Украине нужны модернизированные ВВС. Это займет значительное количество времени", — сказал генерал, слова которого приводит Daily Mail.

Милли уточнил, что украинские военные уже обучаются управлению танками Abrams, однако их подготовка ещё не будет завершена к началу контрнаступления Киева. Американские танки и истребители понадобятся украинцам позже, в ходе нового продвижения российских войск.