Песков: Польша практически всегда была или врагом России, или в её составе

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Польша в течение практически всей своей истории была или врагом России, или в её составе. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал "переименование" в Польше российского Калининграда в Крулевец.

Фото: Piotr Twardysko-Wierzbicki/ZUMAPRESS.com

"Давайте не забывать, что всё-таки достаточно продолжительное время в истории Польша была частью нашего государства. Поэтому у нас очень много всего общего. Практически всё остальное время Польша была нашим врагом, вредила нашему государству, вела с нами войны, поддерживала тех, кто с нами ведёт войны и так далее", — цитирует Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, история отношений России и Польши "богатая". "Сейчас, к сожалению, эти отношения находятся на нулевой, если не сказать на отрицательной, отметке", — отметил Дмитрий Песков.

Напомним, на днях власти Калининградской области выступили с инициативой установить памятник Михаилу Муравьёву-Виленскому, который участвовал в подавлении польского восстания 1863 года.

Михаил Муравьёв был гродненским, минским и виленским генерал-губернатором в 1863–1865 годах. Наименование "граф Муравьёв-Виленский" было неофиальным, генерал-губернатор был очень популярен в консервативных кругах (и, соответственно, непопулярен у либералов).

Что касается современных отношений между Россией и Польшей, то они и в самом деле практически не были хорошими, а сейчас и подавно. Варшава находится в авангарде всех антироссийских мероприятий, часто выступая с инициативами на сей счёт.

Ведь даже "переименование" Калининграда в Крулевец не вызвано никакой необходимостью, это очевидно пропагандистский шаг.