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Для уничтожения посевов на российских полях Киев применял саранчу

1:31
Мир

В одном из мест на освобождённой территории ЛНР, где до этого дислоцировались украинские подразделения, были найдены следы разведения огромного количества саранчи. Об этом рассказала российская военнослужащая, добавившая, что именно из этого места саранча потом заполонила Луганск и Ростовскую область.

Для уничтожения посевов на российских полях Киев применял саранчу
Фото: pixabay.com

Ранее были обнародованы документы, доказывающие, что ВСУ сотрудничали с американским исследовательским университетом, который занимается изучением возможностей использования саранчи для атак на противника. В найденных документах было сказано, что американский университет должен передать некий груз в район рыбхоза у станицы Луганской.

Военнослужащая рассказала РИА Новости, что именно этот университет США — Вашингтонский исследовательский университет из штата Миссури — проводил исследования по выведению боевых насекомых, в частности, саранчи.

"И груз именно этого университета, согласно документам прибыл на территорию данного рыбхоза, где базировались ВСУ", — отметила женщина.

Она показала ангар, куда был доставлен американский груз, и где были найдены многочисленные признаки выращивания саранчи.

Местные жители подтвердили эту информацию, отметив, что появившуюся на территории бывшего рыбхоза саранчу при помощи огня и дымовых шашек украинские военные гнали к границе ЛНР и России.

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Ненасытная САРАНЧА - поедает ВСЕ! Откуда берутся и куда исчезают миллиарды насекомых?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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