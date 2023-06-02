Блинкен: США поддержат любое предложение по Украине, которое приведёт Россию к переговорам

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Правительство США поприветствует любое предложение по украинскому конфликту, которое приведёт Москву за стол переговоров. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Фото: By U.S. Department of State from United States - Secretary Blinken Participates in a Virtual Meet and Greet with U.S. Mission Japan, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101637577

Политик проинформировал также о том, что Вашингтон поддержит усилия властей Китая, Бразилии любого другого государства, если благодаря им будет, наконец, найден путь к достижению "справедливого мира на Украине".