Your browser does not support the audio element.

Правительство США поприветствует любое предложение по украинскому конфликту, которое приведёт Москву за стол переговоров. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Фото: By U.S. Department of State from United States - Secretary Blinken Participates in a Virtual Meet and Greet with U.S. Mission Japan, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101637577