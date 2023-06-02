Правительство США поприветствует любое предложение по украинскому конфликту, которое приведёт Москву за стол переговоров. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена.
Политик проинформировал также о том, что Вашингтон поддержит усилия властей Китая, Бразилии любого другого государства, если благодаря им будет, наконец, найден путь к достижению "справедливого мира на Украине".
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Врач Екатерина Серебренникова перечислила продукты питания, которые считаются вредными, однако на самом деле могут положительно сказаться на работе организма.