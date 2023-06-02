Политолог Ищенко озвучил условие, при котором Россия сядет за стол переговоров с США

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Известный российский политолог Ростислав Ищенко дал интервью корреспондентам информационного портала "Военное Дело". Историк и публицист выразил мнение о том, какую реакцию следует демонстрировать Москве на "инициативы" и заявления, всё чаще звучащие в последнее время со стороны Соединённых Штатов.

Фото: Правда.Ру

"На все слова и действия американцев сейчас реагировать серьёзно нельзя", — констатировал Ищенко.

Политолог заявил, что никаких дискуссий с Вашингтоном не может быть до того момента, пока он не даст согласие на конструктивный диалог на нейтральной территории. Кроме того, должны быть удовлетворены предложения, озвученные Кремлём в конце 2021 года, резюмировал Ищенко.