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США будут поставлять тротил из Японии для производства снарядов, которые передадут Украине

0:35
Мир

Соединенные Штаты планируют начать поставки тротила из Японии в целях производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм с последующей поставкой их на Украину. Об этом сообщает Reuters.

США будут поставлять тротил из Японии для производства снарядов, которые передадут Украине
Фото: https://t.me/epoddubny/15351

По данным издания, необходимость в этом связана с тем, что Вашингтон спеши с поставками оружия и боеприпасов для украинского контрнаступления.

Стоит отметить, что японские предприятия не имеют права поставлять оружие Украине. Вероятно, таким образом они хотят обойти закон.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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