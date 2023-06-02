США будут поставлять тротил из Японии для производства снарядов, которые передадут Украине

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Соединенные Штаты планируют начать поставки тротила из Японии в целях производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм с последующей поставкой их на Украину. Об этом сообщает Reuters.

Фото: https://t.me/epoddubny/15351

По данным издания, необходимость в этом связана с тем, что Вашингтон спеши с поставками оружия и боеприпасов для украинского контрнаступления.

Стоит отметить, что японские предприятия не имеют права поставлять оружие Украине. Вероятно, таким образом они хотят обойти закон.