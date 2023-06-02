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РИА Новости: страны НАТО запланировали войну с Россией

3:41
Мир

Информация о том, что Североатлантический альянс разработал конфиденциальные военные планы в отношении России, вызвала негативную реакцию в западном обществе. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

РИА Новости: страны НАТО запланировали войну с Россией
Фото: Флот 2017

Журнал Newsweek опубликовал статью, в которой сообщается о существовании секретных планов альянса на случай военного конфликта с Россией. Предполагается, что они будут рассмотрены на предстоящем саммите НАТО, запланированном 11-12 июля в Вильнюсе.

Официально на повестке дня мероприятия указаны только шесть задач, связанных с противодействием России. Они включают координацию вооружённых сил альянса на различных театрах боевых действий, установление долгосрочного сотрудничества с частными компаниями в сфере обороны, увеличение производства вооружения и боеприпасов, а также создание резервов для долгосрочной войны. Отмечается, что достижение этих целей потребует нескольких лет.

Однако западное общество озабочено секретными планами НАТО в отношении военных действий против России. Согласно информации Newsweek, намерения альянса изложены в обширных тысячестраничных документах, что указывает на тщательную подготовку конкретных военных манёвров.

Таким образом, НАТО серьёзно намерено противостоять России на поле боя. Однако ни у населения европейских стран, ни у их парламентариев нет ясного представления о том, как именно это будет осуществляться. Эти действия будут финансироваться за счёт населения, которому сегодня явно не хватает средств, и его планируют втянуть в войну. На этот раз противником будет не маленькая и беззащитная страна, а крупнейшая ядерная держава в мире.

Существование секретных планов НАТО для России не является сенсацией. Альянс изначально был создан для военного противостояния с СССР и странами Варшавского договора, поэтому в период холодной войны генералы блока регулярно разрабатывали сценарии военных действий против нашей страны.

На данный момент НАТО, несмотря на свои заявления, фактически уже давно ведёт военные действия против России через украинские силы. Это началось задолго до событий в Крыму.

Результаты военных операций НАТО на территории Украины крайне печальны. Поставки огромного количества оружия были уничтожены. Европейские склады полностью разорены. ВСУ понесли огромные потери. Россия открыла коридор в Крым, превратив Азовское море в своё внутреннее море, и присоединила новые регионы. Экономика Украины перестала существовать.

Неудачная украинская операция нанесла серьёзный удар по репутации НАТО. Альянс, считавшийся самым мощным военным блоком современности, не справился ни с планированием, ни с поставками материалов. Возможно, пришло время для европейских правительств провести аудит и разобраться, за что они платят такие высокие зарплаты натовским генералам, отмечает обозреватель.

"Это уж не говоря про бесконечный сериал с контрнаступом. Сначала его анонсировали на годовщину СВО, потом перенесли на весну, только что отложили на лето. Похоже, не сумев добиться успеха на поле боя, натовцы пустили в ход информационную вундервафлю — свои секретные суперпланы на многие тысячи страниц. Смертельное оружие, что и говорить", — заключила Никифорова.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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