Обозреватель INN Poland Багиньский заявил, что в Польшу вернулись "лихие девяностые"

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Варшава не устаёт повторять, что жизнь поляков становится лучше, но в стране вновь расцвела уличная преступность, заявил местный обозреватель Конрад Багиньский.

Фото: pixabay.com

По его словам, торговые точки в Польше постоянно страдают от магазинных воров, а владельцы автомобилей не уверены, найдут ли утром своё транспортное средство на привычном месте.

"Большим недостатком 1990-х годов был высокий уровень преступности и эта атмосфера возвращается к нам", — пишет Багиньский в издании INN Poland.

С улицу воруют велосипеды, угоняют машины, а продавцы вынуждены смотреть на каждого посетителя магазина, как на потенциального преступника, перечислил обозреватель.

Только за последний год, отметил он, официальный рост преступности составил 58,8 процента.