Варшава не устаёт повторять, что жизнь поляков становится лучше, но в стране вновь расцвела уличная преступность, заявил местный обозреватель Конрад Багиньский.
По его словам, торговые точки в Польше постоянно страдают от магазинных воров, а владельцы автомобилей не уверены, найдут ли утром своё транспортное средство на привычном месте.
"Большим недостатком 1990-х годов был высокий уровень преступности и эта атмосфера возвращается к нам", — пишет Багиньский в издании INN Poland.
С улицу воруют велосипеды, угоняют машины, а продавцы вынуждены смотреть на каждого посетителя магазина, как на потенциального преступника, перечислил обозреватель.
Только за последний год, отметил он, официальный рост преступности составил 58,8 процента.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Врач Екатерина Серебренникова перечислила продукты питания, которые считаются вредными, однако на самом деле могут положительно сказаться на работе организма.