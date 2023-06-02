Автор GT Моретти: миллиарды людей видят в США не оплот мира, а ищущего войны монстра

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир

В разных странах мира США воспринимают в качестве монстра, который стремится к разжиганию всё новых конфликтов. Об этом пишет Global Times.

Фото: Liu Jie/XinHua

По мнению обозревателя издания, профессора Университета Роберта Морриса Энтони Моретти, Южная Азия и Африка уже скептически относятся к заявлениям Запада о демократических ценностях. Кроме того, он отметил, что НАТО столкнётся с проблемами, если будет доказана ответственность блока за кровопролитие "в далёких от Европы уголках".

"Наконец, о чём должно задуматься руководство США, когда им станет ясно, что миллиарды людей видят в Америке не оплот мира, а ищущего войны монстра?" — написал Моретти.

Как пояснил обозреватель, Вашингтон стремится удержать гегемонию благодаря военной мощи, используя для этого украинский конфликт. Он также заявил о превращении Запада и Европы в инструмент США.

Ранее американский журналист Майрон Гейнс сообщил, что Вашингтону не следовало вмешиваться в конфликт на Украине.