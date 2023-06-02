Пользователи Twitter* призвали Зеленского спрятаться после его заявления о России

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Пользователи Twitter* порекомендовали украинскому президенту Владимиру Зеленскому спрятаться после его слов о том, что Запад продолжает поддерживать Киев в противостоянии с Россией.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Сети руководителя Украины назвали "жалким преступником", "марионеткой США" и "одним из самых больших мошенников в мире". Комментаторы убеждены в том, что Зеленскому никогда не удастся присоединить свою страну к НАТО или Евросоюзу. Они также подчеркнули: рядовые американцы требуют остановить поддержку ВСУ со стороны Запада.

"Хорошенько спрячься, кокаиновый наркоман. Скоро настанет твоя очередь", — отметил один из читателей.

Как пояснили пользователи, Зеленский, заявляя о помощи Запада, благодарит США и другие страны НАТО за "уничтожение украинского народа". Они призвали Киев возобновить переговорный процесс.

Ранее Зеленский сообщил, что надежды на вступление Украины в НАТО становятся всё более отдалёнными.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.