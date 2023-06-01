Таблоид: украинский депутат Ясько родила от экс-президента Грузии Саакашвили

Украинский депутат Елизавета Ясько стала мамой, родив ребёнка от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме. Об этом сообщило украинское издание "Таблоид".

Фото: Фото из Инстаграмма М. Саакашвили

В своем сообщении в социальной сети Facebook*, Ясько заявила, что её ребёнок стал "украинским продолжением" отца, о котором он так мечтал.

О романе между Ясько и Саакашвили стало известен осенью 2020 года, хотя они долгое время скрывали свои отношения. После ареста Саакашвили в Грузии, он признался в любви к Ясько через социальные сети и опубликовал видео, тем самым сделав свои отношения публичными. В феврале сообщалось, что Ясько прекратила отношения с Саакашвили после того, как узнала, что всё его имущество записано на его мать.

Саакашвили был осужден по различным обвинениям в разные периоды времени. В 2014 году грузинские власти предъявили ему обвинения в злоупотреблении полномочиями и нарушении конституции во время его президентства. В 2015 году Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении властью.

После возвращения на Украину и получения гражданства этой страны, Саакашвили стал одним из оппозиционных лидеров. Он был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.

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