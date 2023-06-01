InfoBrics: обвал доллара начался — Россия с партнёрами атаковали американскую валюту

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Экс-кандидат в президенты США Рон Пол высказал мнение о начавшемся обвале американского доллара. Он отметил, что мировое сообщество всё больше устаёт от интервенционистской политики США. Это, по его мнению, ведёт к уменьшению зависимости от доллара. Пол подчеркнул, что страны БРИКС готовятся к соперничеству с американским долларом.

Фото: akket. com

Он также отметил снижение статуса доллара как главной мировой резервной валюты в последние годы. Рон Пол предупредил, что перед Соединёнными Штатами стоят серьёзные проблемы, так как международное сообщество решительно настроено изменить текущую мировую ситуацию. Об этом сообщает издание InfoBrics.

Пол указал на планы экономического блока БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) по противостоянию доллару. Он подчеркнул, что это только первая волна атак на американскую валюту, и в будущем всё больше стран присоединится к этой борьбе, что приведёт к краху долларовой системы.

Также отмечается, что Россия и её партнеры активно действуют в направлении разрушения долларовой гегемонии. Появляются сообщения о заключении разными странами сделок в альтернативных валютах. Государства БРИКС обсуждают возможность создания полноценной замены доллара.

Глава комитета Госдумы РФ по финансовым рынкам Анатолий Аксаков подтвердил, что ведутся переговоры о новой валюте БРИКС. Ожидается, что соглашение будет достигнуто в этом году.