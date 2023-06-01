Осуждён ещё один боевик ВСУ, убивавший мирное население ЛНР

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Верховный суд ЛНР вынес приговор военному 57-й омбр ВСУ Николаю Гуземе. Укронациста признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями УК РФ. Он получил 21 год заключения в колонии строгого режима.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Гузема признан виновным: в жестоком обращении с гражданскими лицами; применении запрещённых методов и средств в ходе вооружённого конфликта; убийстве двух и более лиц, совершённом общеопасным способом; умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом.

Военкор Евгений Поддубный пишет, что Гузема был заряжающим САУ 2С1 "Гвоздика". В ходе следствия было установлено: 24 февраля минувшего года он и его сослуживцы, зная, что в подвалах находятся мирные жители, обстреляли осколочно-фугасными снарядами придомовые территории жилого массива.