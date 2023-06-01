Зеленский объяснил, в чём Украина превосходит на поле боя Россию

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Украинский лидер Владимир Зеленский посетовал на отсутствие у Киева истребителей, из-за чего в небе преимущество остаётся за Россией. Такое заявление президент Украины сделал на евросаммите в Молдавии.

Фото: rossaprimavera.ru

Однако Зеленский считает, что победить в этом противостоянии должна Украина, у которой "сильнее мотивация".

Также украинский лидер выразил надежду, что партнёры всё равно рано или поздно передадут истребители Киеву.

"У нас нет современных истребителей, поэтому преимущество в небе у Российской Федерации. Но мотивация у нас сильнее, поэтому мы победим… До истребителей надо дожить, и мы сделаем это обязательно", — сказал Зеленский.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у ВС РФ есть, чем ответить на возможную поставку Киеву истребителей F-16.