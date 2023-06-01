Киев уже начал обещанное контрнаступление. Об этом проинформировал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Начавшаяся наступательная кампания ВСУ покажет, как долго ещё продлится военное противостояние на Украине, уверен польский премьер.
"Украинское наступление уже началось. Насколько оно будет эффективным, это, скорее всего, покажут ближайшие месяцы, и мы будем ближе к ответу на вопрос о том, сколько еще продлится война", — сказал Моравецкий в разговоре с изданием Wprost.
Начало заявленного украинского контрнаступления уже несколько раз откладывалось. Российская сторона полагает, что постоянный разговоры о скорых наступательных действиях — это часть информационной войны против РФ, а также результат давления Запада на киевские власти, вынужденных отчитываться за предоставленную им военную помощь.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.