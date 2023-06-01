Премьер Польши Моравецкий сообщил о начале контрнаступления Киева

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Киев уже начал обещанное контрнаступление. Об этом проинформировал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Фото: By Kancelaria Premiera - Zdjęcia do pobrania, PDM-owner, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81220055

Начавшаяся наступательная кампания ВСУ покажет, как долго ещё продлится военное противостояние на Украине, уверен польский премьер.

"Украинское наступление уже началось. Насколько оно будет эффективным, это, скорее всего, покажут ближайшие месяцы, и мы будем ближе к ответу на вопрос о том, сколько еще продлится война", — сказал Моравецкий в разговоре с изданием Wprost.

Начало заявленного украинского контрнаступления уже несколько раз откладывалось. Российская сторона полагает, что постоянный разговоры о скорых наступательных действиях — это часть информационной войны против РФ, а также результат давления Запада на киевские власти, вынужденных отчитываться за предоставленную им военную помощь.