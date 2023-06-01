Командир танкового полка "Казак": в Марьинке захвачены основные административные здания

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Командир танкового полка с позывным "Казак" рассказал о сложностях на направлении Марьинки.

Фото: rusvesna.su

Его полк ведёт боевые действия в Марьинке с июля прошлого года. Они уже захватили основные административные здания на правом фланге дивизии, такие как комбинат замороженных продуктов, школа №2, автотранспортные цех и банк. Марьинка, по словам командира, стала своего рода "вторым Сталинградом". В настоящее время там практически не осталось города, только "лунный пейзаж".

Казак рассказал, что мест для укрытия практически нет, только стенки от разрушенных домов. Он отметил, что у ВСУ развита система наблюдения. Как только бойцы ВС РФ выходят из укрытий, начинается артиллерийский обстрел. Даже малейшее движение вызывают ответные действия, включая применение гранатометов.

Артиллерия, по словам Казака, применяется точечно, чтобы сберечь боеприпасы.

"Мы настолько в совершенстве овладели военным делом, что мы сейчас рэксы боевые", — заявил "Звезде" командир танкового полка с позывным "Казак".