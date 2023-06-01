Экс-советник Кучмы Соскин: нельзя доверять комику Зеленскому, который стал диктатором

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Всё, что делает украинский лидер Владимир Зеленский, только укрепляет диктатуру в стране. Об этом предупредил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: Телеграм

Бывший советник обратил внимание, что Зеленский давал много разных обещаний, из которых ни одного не было исполнено.

Политолог считает, что очень странно верить человеку, который ещё три года назад отпускал шутки на сцене, а теперь имеет своих руках огромную власть.

"Кому вы верите? Зеленскому? Возьмите просто и напишите все, что он обещал. Что он из этого исполнил? Диктатура на Украине реально усиливается, и вся власть сосредотачивается в руках одного человека, который три года назад был комиком", — сказал Соскин в своём YouTube-канале.

Украинскому народу следует более критично смотреть на развитие ситуации, и не доверять слепо тому, о чём вещают украинские чиновники и политики. Например, все заявления Киева о скором контрнаступлении — это просто разговоры, потому что любому разумному человеку понятно, что для наступательных действий ВСУ не хватает ресурсов, отметил эксперт.

Соскин обратил внимание, что в этом плане у России есть преимущество перед Украиной, потому что вооружений у первой гораздо больше, и для пополнения запасов Москве не требуется помощь, как Киеву.