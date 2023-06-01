Командир батальона третьей штурмовой бригады Пётр Гончаренко выступил сегодня с заявлением о том, что Российская Федерация обладает по-настоящему "профессиональной армией". Бойцам ВС РФ весьма успешно удаётся создание оборонительных рубежей, подчеркнул Гончаренко.
По его словам, тренировки в Европе отличаются. Там есть серьёзный опыт, однако, речь идёт о борьбе с талибами.
"А это отличается от борьбы с регулярной армией, такой как русские, — отметил представитель ВСУ. — Поэтому нашим солдатам приходится переучиваться здесь".
Гончаренко признал, что киевский режим не располагает средствами для эффективной борьбы с беспилотниками "Орлан", с помощью которых российская армия ежедневно ведёт артобстрелы, сообщает телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны".
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