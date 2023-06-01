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Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: ВС РФ освободили примерно 70% Марьинки

1:08
Мир

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил о текущем прогрессе освобождения Марьинки.

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: ВС РФ освободили примерно 70% Марьинки
Фото: ВКонтакте: https://vk.com/aptialaudinov

Подразделение 150-й дивизии активно продвигается в этом направлении, освобождая территорию от противника. Он отметил, что справа от них находится 5-я мотострелковая дивизия, а слева — 20-я дивизия, которые совместно участвуют в операции.

Совместными усилиями 150-й и 5-й дивизий было освобождено около 70% Марьинки. Оставшаяся часть будет защищена "Ахматом" совместно с подразделением 150-й дивизии, которое было передано им в качестве поддержки.

"Они были переданы нам в качестве подразделения, которое будет обеспечивать нас огнём, тяжёлым вооружением и всем что необходимо", — рассказал Алаудинов телеканалу "Звезда".

150-я дивизия является закрепительным подразделением, которая находится на закрепленных эшелонах. Задача "Ахмата", как штурмового подразделения, — продвигаться вперёд и очистить оставшиеся территории от противника.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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