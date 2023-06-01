Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: продвижение в Марьинке идёт хорошо, несмотря на сопротивление ВСУ

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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаутдинов сообщил, что освобождение Марьинки идёт хорошо.

Фото: kavkaz-uzel.eu

Он заявил, что освобождать Марьинку "Ахмат" начал 30 мая. Алаутдинов отметил, что продвижение идёт хорошо, хотя противник оказывает серьёзное сопротивление. Командир подчеркнул, что выполнение поставленной задачи, установленной верховным главнокомандующим, является абсолютно выполнимой.

Он подтвердил готовность "Ахмата" выполнить все указания и приказы, поступающие от верховного главнокомандующего, руководства Минобороны РФ и Рамзана Кадырова. Алаутдинов не видит преград на пути и уверен в успешном завершении операции.

"Если было бы просто, нас тут не было", — сказал Алаудинов в интервью телеканалу "Звезда" .