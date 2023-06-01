Обстрел города Шебекино в Белгородской области преследует целью террор местных жителей в рамках гибридного контрнаступления боевиков ВСУ, следует из комментариев военного аналитика Рыбаря.
Он акцентировал внимание на этом, что в последнее время киевский режим систематически подвергает Шебекино неизбирательным обстрелам, и этот город становится вторым Донецком. Мирные граждане покидают свои дома, создавая определённую нагрузку на городскую инфраструктуру. Таким образом, распространяется массовая паника. Минобороны РФ заявило о том, что "предотвращен теракт", подчеркнул Рыбарь.
"Но это ведь разговоры в пользу бедных: да, пограничники и срочники встали насмерть на КПП, не дав пройти противнику — они молодцы, без вопросов, — заявил военный аналитик. — А разве обстрелы мирного населенного пункта — это не теракт?"
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