Военный аналитик Рыбарь: Обстрел Шебекино преследует целью террор местного населения в рамках гибридного контрнаступления ВСУ

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Обстрел города Шебекино в Белгородской области преследует целью террор местных жителей в рамках гибридного контрнаступления боевиков ВСУ, следует из комментариев военного аналитика Рыбаря.

Фото: t.me/vvgladkov

Он акцентировал внимание на этом, что в последнее время киевский режим систематически подвергает Шебекино неизбирательным обстрелам, и этот город становится вторым Донецком. Мирные граждане покидают свои дома, создавая определённую нагрузку на городскую инфраструктуру. Таким образом, распространяется массовая паника. Минобороны РФ заявило о том, что "предотвращен теракт", подчеркнул Рыбарь.

"Но это ведь разговоры в пользу бедных: да, пограничники и срочники встали насмерть на КПП, не дав пройти противнику — они молодцы, без вопросов, — заявил военный аналитик. — А разве обстрелы мирного населенного пункта — это не теракт?"