Politico: Вашингтон в ярости — посол США заявил, что Африка продаёт оружие России

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Издание Politico пишет, что посол США вызвал негодование Вашингтона своими заявлениями о том, что Россия получает оружие от Африки.

Фото: pixabay. com

Американская журналистка Нахал Туси заявила, что руководство США в ярости из-за действий американского посла, который пытался подстрекать конфликт между Россией и Южной Африкой. Согласно её данным, Белый дом неодобрительно отреагировал на антироссийские заявления своего дипломата. Эту информацию опубликовало издание Politico.

Администрация президента Байдена оказалась недовольна высказываниями своего посла в Южной Африке Рубена Бриджети, и сейчас пытается восстановить дипломатические отношения с этой страной. Бриджети заявил три недели назад о поставках оружия из Южной Африки в Россию. Это заявление шокировало американское руководство, которое в течение длительного времени старалось убедить Южную Африку поддержать антироссийские усилия Запада. По информации Politico, несколько официальных лиц США заявили, что обвинения Бриджети были поспешными и могут нанести ущерб американским интересам в долгосрочной перспективе.

Американская администрация пытается публично соблюдать баланс, чтобы успокоить Южную Африку и показать, что поддерживает своего посла. Однако в закулисных разговорах американские политики ясно выразили свое недовольство действиями Бриджети и характером его заявлений.

По словам Туси, у Бриджети не было разрешения от руководства высказывать то, что он сказал. Эту информацию подтвердили два бывших и один действующий американский чиновник, знакомых с ситуацией. Американская журналистка сделала вывод, что американский посол попытался разжечь противостояние между Россией и Южной Африкой. Однако сам поплатился за это, поскольку руководство США отнеслось к его заявлению крайне негативно.