Глава МИД Венгрии Сийярто: вопрос о принятии Украины в НАТО не должен стоять на повестке саммита альянса в Вильнюсе

В НАТО есть сегодня консенсус относительно того, что вопрос о присоединении Украины к Военному альянсу не должен быть внесён на повестку дня июльского саммита в Вильнюсе, следует из заявления руководителя венгерского МИД Петера Сийярто.

Фото: fishki.net

"Страна, находящаяся в состоянии войны, не может быть принята в НАТО", — подчеркнул министр.

Сийярто подчеркнул, что речь идёт в данном случае о "закрытом" консенсусе, так как ряд государств не осмеливаются либо попросту не желают публично и открыто выражать свои мнения, пишет РИА Новости.