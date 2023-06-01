В НАТО есть сегодня консенсус относительно того, что вопрос о присоединении Украины к Военному альянсу не должен быть внесён на повестку дня июльского саммита в Вильнюсе, следует из заявления руководителя венгерского МИД Петера Сийярто.
"Страна, находящаяся в состоянии войны, не может быть принята в НАТО", — подчеркнул министр.
Сийярто подчеркнул, что речь идёт в данном случае о "закрытом" консенсусе, так как ряд государств не осмеливаются либо попросту не желают публично и открыто выражать свои мнения, пишет РИА Новости.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.