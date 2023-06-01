Захарова: атакой БПЛА на Москву Киев пытался запугать россиян и впечатлить своих кураторов

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавнюю атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву.

Фото: РБК

По словам дипломата, эта "акция" киевского режима лишена всякого смысла.

"Её цель — запугать гражданское население, а заодно продемонстрировать зарубежным кураторам Киева его способность к продолжению противоборства с Россией", — цитирует Захарову пресс-служба МИД.

Она также оценила высказывания западных политиков после террористической атаки на Москву. Как пояснила дипломат, Британия поддержала удары ВСУ, ведь Лондон считает, что Киев имеет на это право. В США отказались поддерживать атаки киевского режима внутри РФ и сообщили о "сборе информации" после нападения дронов на российскую столицу, уточнила Захарова.

Утром 30 мая ВСУ атаковали Москву восемью беспилотниками. По данным Минобороны России, все дроны поражены.