Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавнюю атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву.
По словам дипломата, эта "акция" киевского режима лишена всякого смысла.
"Её цель — запугать гражданское население, а заодно продемонстрировать зарубежным кураторам Киева его способность к продолжению противоборства с Россией", — цитирует Захарову пресс-служба МИД.
Она также оценила высказывания западных политиков после террористической атаки на Москву. Как пояснила дипломат, Британия поддержала удары ВСУ, ведь Лондон считает, что Киев имеет на это право. В США отказались поддерживать атаки киевского режима внутри РФ и сообщили о "сборе информации" после нападения дронов на российскую столицу, уточнила Захарова.
Утром 30 мая ВСУ атаковали Москву восемью беспилотниками. По данным Минобороны России, все дроны поражены.
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