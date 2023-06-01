Директор ФСБ Бортников: Запад стремится к дестабилизации СНГ повышением конфликтного потенциала

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Запад стремится дестабилизировать СНГ повышением конфликтного потенциала, следует из заявления руководителя ФСБ России Александра Бортникова. Он проинформировал об этом на встрече белорусского лидера Александра Лукашенко с участниками 52-го заседания совета глав органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Мероприятие проходит 1 июня в Минске.

Фото: https://www.maximonline.ru/guide/maximir/_article/direktor-fsb-aleksandr-bortnikov-predlojil-sozdat/

Руководитель ФСБ напомнил о том, что в ходе прошлогоднего заседания членов совета прозвучали прогнозы по изменениям оперативной обстановки. События текущего года их подтвердили, резюмировал Бортников.