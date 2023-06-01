Запад стремится дестабилизировать СНГ повышением конфликтного потенциала, следует из заявления руководителя ФСБ России Александра Бортникова. Он проинформировал об этом на встрече белорусского лидера Александра Лукашенко с участниками 52-го заседания совета глав органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Мероприятие проходит 1 июня в Минске.
Руководитель ФСБ напомнил о том, что в ходе прошлогоднего заседания членов совета прозвучали прогнозы по изменениям оперативной обстановки. События текущего года их подтвердили, резюмировал Бортников.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.