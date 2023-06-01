Беспилотник, разбившийся сегодня под Калугой, вероятнее всего, — "Стриж", предполагает военкор Юрий Котенок.
Эксперт акцентировал внимание на том, что речь идёт уже о третьем беспилотном летательном аппарате, упавшем на территории Калужской области. Такие БПЛА ранее обнаруживали в субъекте 6 февраля и 17 мая, напомнил Котенок.
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