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Военкор Котенок предположил, что под Калугой разбился беспилотник "Стриж"

0:24
Мир

Беспилотник, разбившийся сегодня под Калугой, вероятнее всего, — "Стриж", предполагает военкор Юрий Котенок.

Военкор Котенок предположил, что под Калугой разбился беспилотник "Стриж"
Фото: Фотоархив Министерства обороны СССР, 1989 год

Эксперт акцентировал внимание на том, что речь идёт уже о третьем беспилотном летательном аппарате, упавшем на территории Калужской области. Такие БПЛА ранее обнаруживали в субъекте 6 февраля и 17 мая, напомнил Котенок.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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