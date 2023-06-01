Американский канал Newsmax выдал кадры обрушения дома в Айове за атаку БПЛА на Москву

Американский канал Newsmax выдал кадры обрушения здания на территории штата Айова за "успешное поражение" цели в Москве во время недавней атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Соответствующую видеозапись включили в сюжет, несмотря на то, что в кадр попали различные надписи на английском языке. Помимо этого, из ролика не был вырезан чернокожий мужчина.

Оказалось, что видеозапись была сделана несколько дней назад на территории американского Давенпорта, где обрушились аварийные помещения.

Пока не уточняется, собираются ли журналисты Newsmax выпускать какое-либо опровержение.

Утром 30 мая ВСУ атаковали Москву восемью беспилотниками. Все дроны удалось поразить. Как пояснили в Минобороны РФ, киевский режим осуществил террористическую атаку на гражданские объекты, находящиеся в российской столице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.