УПЦ: украинский полицейский напал на настоятеля во время захвата активистами ПЦУ храма в Черняхове

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Полицейский применил силу к прихожанам и настоятелю храма во время захвата церкви в селе Черняхов.

Фото: Fotodom.ru

Сообщение об инциденте появилось на официальном сайте Украинской православной церкви. В нём отмечается, что 30 мая сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" срезали замки и вошли в храм Димитрия Солунского. Сопровождал их начальник районного отдела полиции Андрей Лысый.

Когда настоятель храма протоиерей Михаил Глущак попросил разрешения забрать из церкви свои личные вещи, майор Лысый применил к нему физическую силу.

"Взяли меня за шею и потащили. Силу применили даже к 90-летней прихожанке. Других пытались увезти в отделение, силой затолкав в машину", — отметил Глущак.

Он добавил, что прибывшие к храму оперативники допрашивали только активистов ПЦУ, не обращая на внимания на потерпевших.