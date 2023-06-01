Полицейский применил силу к прихожанам и настоятелю храма во время захвата церкви в селе Черняхов.
Сообщение об инциденте появилось на официальном сайте Украинской православной церкви. В нём отмечается, что 30 мая сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" срезали замки и вошли в храм Димитрия Солунского. Сопровождал их начальник районного отдела полиции Андрей Лысый.
Когда настоятель храма протоиерей Михаил Глущак попросил разрешения забрать из церкви свои личные вещи, майор Лысый применил к нему физическую силу.
"Взяли меня за шею и потащили. Силу применили даже к 90-летней прихожанке. Других пытались увезти в отделение, силой затолкав в машину", — отметил Глущак.
Он добавил, что прибывшие к храму оперативники допрашивали только активистов ПЦУ, не обращая на внимания на потерпевших.
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