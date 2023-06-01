Депутаты Государственной думы России в ходе пленарного заседания в четверг, 1 июня, приняли законопроект, предусматривающий денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Керченского пролива и Азовского моря, пишет РИА Новости.
Законопроект о денонсации соглашения, заключённого в Керчи в конце 2003 года, 24 мая текущего года внёс на рассмотрение парламента глава российского государства Владимир Путин. С текстом документа можно ознакомиться в электронной базе Госдумы РФ.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.