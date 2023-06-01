Депутаты Госдумы приняли закон о денонсации соглашения между Россией и Украиной по Азовскому морю

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Депутаты Государственной думы России в ходе пленарного заседания в четверг, 1 июня, приняли законопроект, предусматривающий денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Керченского пролива и Азовского моря, пишет РИА Новости.

Фото: https://minvr.gov.ru/upload/iblock/

Законопроект о денонсации соглашения, заключённого в Керчи в конце 2003 года, 24 мая текущего года внёс на рассмотрение парламента глава российского государства Владимир Путин. С текстом документа можно ознакомиться в электронной базе Госдумы РФ.