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Депутаты Госдумы приняли закон о денонсации соглашения между Россией и Украиной по Азовскому морю

0:36
Мир

Депутаты Государственной думы России в ходе пленарного заседания в четверг, 1 июня, приняли законопроект, предусматривающий денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Керченского пролива и Азовского моря, пишет РИА Новости.

Депутаты Госдумы приняли закон о денонсации соглашения между Россией и Украиной по Азовскому морю
Фото: https://minvr.gov.ru/upload/iblock/

Законопроект о денонсации соглашения, заключённого в Керчи в конце 2003 года, 24 мая текущего года внёс на рассмотрение парламента глава российского государства Владимир Путин. С текстом документа можно ознакомиться в электронной базе Госдумы РФ.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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