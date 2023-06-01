Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что не беседовал с руководителем России Владимиром Путиным больше года.
Также президент республики обвинил западных политиков в предвзятости по поводу переговоров с Москвой. При этом сами чиновники посещали РФ и беседовали с её главой, подчеркнул Вучич.
"Я не думаю, что говорить с кем-то плохо. Но я не делаю этого, потому что все сказали бы: "посмотрите на сербов". То, что они хотят нам запретить, себе позволяют", — отметил президент, слова которого приводит la Stampa.
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