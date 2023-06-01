Южная группировка Вооружённых Сил России получила в своё распоряжение первую партию дронов-камикадзе, которые были собраны в рамках реализации масштабного проекта "Рой VOZмездия".
Из сообщения, опубликованного в телеграм-канале военного эксперта Бориса Рожина, следует, что тысячи квадрокоптеров и специально подготовленных расчётов подразделений беспилотников уже уничтожают укронацистов по всем направлениям фронта.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.