Тысячи дронов-камикадзе доставили российским войскам

0:27 Your browser does not support the audio element. Мир

Южная группировка Вооружённых Сил России получила в своё распоряжение первую партию дронов-камикадзе, которые были собраны в рамках реализации масштабного проекта "Рой VOZмездия".

Фото: Телеграм

Из сообщения, опубликованного в телеграм-канале военного эксперта Бориса Рожина, следует, что тысячи квадрокоптеров и специально подготовленных расчётов подразделений беспилотников уже уничтожают укронацистов по всем направлениям фронта.