СБУ: житель Артёмовска передавал России информацию о визитах в гарнизон военачальников ВСУ

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В Telegram-канале СБУ появилась информация о том, что в рядах укронацистов выявлен житель Артёмовска, передававший бойцам российской армии сведения о визитах в гарнизон украинских военачальников. Кроме того, он предпринимал попытки обнаружения дислокации новейшего оружия Запада, отметили в ведомстве.

Фото: https://t.me/stranaua/99542

Из сообщения СБУ следует, что "ещё один предатель" был разоблачён сотрудниками следственных органов и представителями военной контрразведки в ходе многоэтапной спецоперации, проведённой на территориях прифронтовых районов Украины.