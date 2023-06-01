В Telegram-канале СБУ появилась информация о том, что в рядах укронацистов выявлен житель Артёмовска, передававший бойцам российской армии сведения о визитах в гарнизон украинских военачальников. Кроме того, он предпринимал попытки обнаружения дислокации новейшего оружия Запада, отметили в ведомстве.
Из сообщения СБУ следует, что "ещё один предатель" был разоблачён сотрудниками следственных органов и представителями военной контрразведки в ходе многоэтапной спецоперации, проведённой на территориях прифронтовых районов Украины.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.