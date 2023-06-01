Лукашенко заявил, что Запад готовит силовой сценарий смены власти в Белоруссии

Западные лидеры приступили к подготовке силового сценария государственного переворота на территории Белоруссии. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

По его словам, Польша, Литва и Украина уже обучают боевиков незаконных вооружённых формирований с целью осуществить переворот. Эти страны также пытаются создать спящие экстремистские ячейки в Белоруссии, уточнил политик.

"То есть готовят силовой сценарий смены власти. Мы это видим. Мы этого не допустим", — приводит комментарий Лукашенко агентство БелТА.

Ранее бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак сообщил о готовности Варшавы поддержать войска, которые будут "вести операцию против Лукашенко".

В середине мая в Сети появилась информация о том, что руководитель Белоруссии заболел. Позже Лукашенко подтвердил эти данные. Он рассказал, что перенёс болезнь, вызванную аденовирусом.