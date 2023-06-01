Западные лидеры приступили к подготовке силового сценария государственного переворота на территории Белоруссии. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко.
По его словам, Польша, Литва и Украина уже обучают боевиков незаконных вооружённых формирований с целью осуществить переворот. Эти страны также пытаются создать спящие экстремистские ячейки в Белоруссии, уточнил политик.
"То есть готовят силовой сценарий смены власти. Мы это видим. Мы этого не допустим", — приводит комментарий Лукашенко агентство БелТА.
Ранее бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак сообщил о готовности Варшавы поддержать войска, которые будут "вести операцию против Лукашенко".
В середине мая в Сети появилась информация о том, что руководитель Белоруссии заболел. Позже Лукашенко подтвердил эти данные. Он рассказал, что перенёс болезнь, вызванную аденовирусом.
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