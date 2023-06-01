В районе населённого пункта Товарково в Калужской области разбился беспилотник. Инцидент произошёл в четверг, 1 июня, пишет военкор Юрий Котенок.
О воронке от взрыва и об обломках БПЛА проинформировали в соцсетях жители села. По предварительным данным, на территории Калужской области упал беспилотный аппарат самолётного типа.
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