Лидер ЮАР Сирил Рамафоса намерен отправить четырёх министров в государства G7 для подтверждения нейтралитета в отношении украинского конфликта, пишет Bloomberg.
По словам Рамафосы, ЮАР воздержалась в ходе голосования по резолюции ООН об осуждении действий Москвы. Это повлекло за собой острую критику со стороны её основных торговых партнёров, в том числе и США.
Нейтралитет ЮАР поставили под сомнение, когда посол США Рубен Бригети предъявил республике обвинения в поставках вооружения в РФ. Рамафоса это категорически отверг. В итоге разгорелся громкий дипломатический скандал.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.