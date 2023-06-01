Президент ЮАР Рамафоса: министры посетят государства G7 и подтвердят нейтралитет по Украине

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Лидер ЮАР Сирил Рамафоса намерен отправить четырёх министров в государства G7 для подтверждения нейтралитета в отношении украинского конфликта, пишет Bloomberg.

Фото: Телеграм

По словам Рамафосы, ЮАР воздержалась в ходе голосования по резолюции ООН об осуждении действий Москвы. Это повлекло за собой острую критику со стороны её основных торговых партнёров, в том числе и США.

Нейтралитет ЮАР поставили под сомнение, когда посол США Рубен Бригети предъявил республике обвинения в поставках вооружения в РФ. Рамафоса это категорически отверг. В итоге разгорелся громкий дипломатический скандал.