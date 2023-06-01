Лидер киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Из его сообщения в телеграм-канале следует, что запланировано несколько двусторонних встреч.
По информации MoldPress, Зеленский первым из всех президентов прибыл в Кастель-Мими в населённом пункте Бульбоака под Кишинёвом.
Напомним, в начале предыдущего месяца Зеленский побывал в Финляндии. У него состоялись переговоры с главой государства Саули Ниинистё, премьером Санной Марин и руководителем МИД Пеккой Хаависто.
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