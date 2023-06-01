Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава МИД Швеции Билльстрём предупредил о победе России при затягивании присоединения Стокгольма к НАТО
РИА Новости: Коц проинформировал, как США подтолкнули мир к ядерной войне — сигнал подан
Артиллерийский обстрел ВСУ: есть раненые в селе Новопетровка Валуйского городского округа
Писатель Лиханов: дети должны отдохнуть душой от войны
НАТО: Украина, защищаясь, должна бить по территории России
Немцы осудили Бербок за решение закрыть российские консульства: "Это плохо кончится"
FT: Евросоюз готовит четырёхлетний план финансовой поддержки Украины
Алаудинов: спецназ "Ахмат" начал готовиться к наступлению на новом участке
Минобороны разворачивает на Юге РФ новый комплекс РЭБ с весёлым названием "Пародист"

Зеленский прибыл в Молдавию

0:38
Мир

Лидер киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Из его сообщения в телеграм-канале следует, что запланировано несколько двусторонних встреч.

Зеленский прибыл в Молдавию
Фото: mk.ru

По информации MoldPress, Зеленский первым из всех президентов прибыл в Кастель-Мими в населённом пункте Бульбоака под Кишинёвом.

Напомним, в начале предыдущего месяца Зеленский побывал в Финляндии. У него состоялись переговоры с главой государства Саули Ниинистё, премьером Санной Марин и руководителем МИД Пеккой Хаависто.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В США рассказали о правилах Путина, ведущих РФ к победе: "Наилучшие шансы"

Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.

TWT: Путин установил правила, дающие ему наилучшие шансы на победу в ходе спецоперации
Россияне раскусили планы пропавших с экранов после начала СВО ведущих: все вернутся
Зрители раскусили планы пропавших с телеэкранов ведущих
"Наговорился, сказочный Кирилл?": бункер военной разведки в Киеве пробит насквозь
Об опасном вирусе HMPV рассказала врач Андреева
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Эксперт раскрыл предназначение утонувшего десантого корабля ВМС Украины
Ракетным ударом по одесскому порту уничтожен десантный корабль украинских ВМС
О продуктах, которые позволять быстро оздоровиться, рассказала врач-диетолог Ефимова
О продуктах, которые позволять быстро оздоровиться, рассказала врач-диетолог Ефимова
Последние материалы
РИА Новости: Коц проинформировал, как США подтолкнули мир к ядерной войне — сигнал подан
Артиллерийский обстрел ВСУ: есть раненые в селе Новопетровка Валуйского городского округа
Писатель Лиханов: дети должны отдохнуть душой от войны
НАТО: Украина, защищаясь, должна бить по территории России
Немцы осудили Бербок за решение закрыть российские консульства: "Это плохо кончится"
FT: Евросоюз готовит четырёхлетний план финансовой поддержки Украины
Топ-6 достопримечательностей Токио
Алаудинов: спецназ "Ахмат" начал готовиться к наступлению на новом участке
Минобороны разворачивает на Юге РФ новый комплекс РЭБ с весёлым названием "Пародист"
Философ Губанов: чёрный юмор — защитный механизм для детской психики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников