Зеленский прибыл в Молдавию

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Лидер киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Из его сообщения в телеграм-канале следует, что запланировано несколько двусторонних встреч.

Фото: mk.ru

По информации MoldPress, Зеленский первым из всех президентов прибыл в Кастель-Мими в населённом пункте Бульбоака под Кишинёвом.

Напомним, в начале предыдущего месяца Зеленский побывал в Финляндии. У него состоялись переговоры с главой государства Саули Ниинистё, премьером Санной Марин и руководителем МИД Пеккой Хаависто.