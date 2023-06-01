Боевики киевского режима подвергли массированному обстрелу населённый пункт Новопетровка, расположенный в Валуйском городском округе. По предварительным данным, пострадали два преподавателя местной школы.

Мужчину госпитализировали с осколочными ранениями предплечья, женщине медики диагностировали осколочные ранения рук. Раненые находятся в центральной районной больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Осколки украинских снарядов выбили стёкла и посекли фасады зданий медпункта, школы и нескольких частных домов, заявил руководитель региона.

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