РИА Новости: Коц проинформировал, как США подтолкнули мир к ядерной войне — сигнал подан

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35 лет назад Михаил Горбачёв и Рональд Рейган подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы предотвратить Третью мировую войну. Но по факту получилось, что её лишь отсрочили, пишет журналист РИА Новости Андрей Коц в своём материале.

Фото: culture.ru

Рейган провозгласил СССР "империей зла", чтобы снизить градус напряжения, 1 июня 1988 года был и подписан ДРСМД.

"Документ предписывал СССР и США уничтожить уже построенные ракеты, а также их пусковые установки в трёхлетний срок. Предполагалась предельная открытость: стороны получали возможность непосредственно наблюдать процесс демонтажа и утилизации запрещённого оружия", — пишет журналист.

Программа утилизации была завершена к июню 1991 года. США ликвидировали 846 ракетных комплексов, СССР — 1846.

В 2002 году Соединённые Штаты официально вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года, по которому разрешалось иметь только один район, прикрытый ПРО, решив, что системы нужно установить ещё и в Европе. Владимир Путин сразу дал реакцию на подобные действия, предупредив, что Россия выйдет из ДРСМД.

В 2007 году министр обороны Сергей Иванов посчитал, что РФ необходимы ракеты малой и средней дальности, так как они есть у стран, находящихся недалеко от границ страны (Корея, КНР, Иран, Индия, Пакистан, Израиль).

"С 2014-го Вашингтон постоянно обвиняет Москву в нарушении договора. Американцы утверждают, что в 2008–2011-м на полигоне Капустин Яр испытывали крылатую ракету наземного базирования дальностью более 500 километров", — напоминает Коц.

МО не согласно с выставленными обвинениями, так как дальность полёта равна 500 километрам, а это входит в лимит, но Вашингтон считает, что Москва характеристики занижает. Доказательств США не предоставили.

Когда в августе 2019 года Россия официально вышла из договора ДРСМД, уже через две недели америка запустила "Томагавк" с дальностью действия более 500 км. Получается, что "подрыв соглашения" они готовили заранее.

Запад не принял предложение России о введении моратория на размещение ракет малой и средней дальности дважды — в 2019 и 2020 году.

Тем временем накачка Украины оружием продолжается, началась она с 2010 года. Это одна из причин начала спецоперации, пишет журналист. Если бы Москва не пошла на этот шаг, весь мир накрыла глобальная война, в которой победителя не было бы.