На Украине идут гонения на каноническую церковь. Ситуация становится более сложной с добавлением других мер давления, таких как обыски в монастырях и уголовные дела против духовенства. Кроме того, возникают споры внутри УПЦ, что только усугубляет ситуацию. Об этом подробнее рассказал обозреватель РИА Новости Сергей Проскурин.
Захват храмов Украинской православной церкви стал обычной практикой. Недавно группа, состоящая из нескольких десятков людей в гражданской одежде, захватила учреждение в селе Черняхов Киевской области. Несмотря на активное сопротивление верующих, они проникли внутрь, объявили о перерегистрации общины и заменили замки. Таких случаев сотни по всей Украине.
"Видный иерарх ПЦУ Евстратий Зоря назвал УПЦ "покойником". Заявил: "Воля Божия в том, чтобы все живые ушли оттуда — за Христом", — сообщил Проскурин.
Захваченные храмы часто остаются пустыми или закрываются судебным решением. Местные власти не защищают каноническую церковь, а на самом деле активно помогают раскольникам. Киев хочет окончательно подчинить каноническую УПЦ любыми методами.
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