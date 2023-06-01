РИА Новости: Киев опробовал тактику борьбы с УПЦ на Украине

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На Украине идут гонения на каноническую церковь. Ситуация становится более сложной с добавлением других мер давления, таких как обыски в монастырях и уголовные дела против духовенства. Кроме того, возникают споры внутри УПЦ, что только усугубляет ситуацию. Об этом подробнее рассказал обозреватель РИА Новости Сергей Проскурин.

Фото: Vyacheslav Maevskiy/Russian Look

Захват храмов Украинской православной церкви стал обычной практикой. Недавно группа, состоящая из нескольких десятков людей в гражданской одежде, захватила учреждение в селе Черняхов Киевской области. Несмотря на активное сопротивление верующих, они проникли внутрь, объявили о перерегистрации общины и заменили замки. Таких случаев сотни по всей Украине.

"Видный иерарх ПЦУ Евстратий Зоря назвал УПЦ "покойником". Заявил: "Воля Божия в том, чтобы все живые ушли оттуда — за Христом", — сообщил Проскурин.

Захваченные храмы часто остаются пустыми или закрываются судебным решением. Местные власти не защищают каноническую церковь, а на самом деле активно помогают раскольникам. Киев хочет окончательно подчинить каноническую УПЦ любыми методами.

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