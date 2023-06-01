В российской столице похищена ранее доставленная из Донбасса чудотворная икона Божьей Матери. Образ был написан в 2011 году. С того времени икона находилась в храме в Харцызске в ДНР.
9 мая 2023 года образ замироточил. Верующие христиане единогласно склоняются к мнению о том, что это знак, а священники приняли решение на время отправить икону в Москву, сообщает Mash.
Однако, 30 мая образ вынесли из церкви три женщины, пишет телеграм-канал "ДОНЕЦК Z".
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