В Москве украли привезённую из Донбасса чудотворную икону Божьей Матери

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В российской столице похищена ранее доставленная из Донбасса чудотворная икона Божьей Матери. Образ был написан в 2011 году. С того времени икона находилась в храме в Харцызске в ДНР.

Фото: sunlight.net

9 мая 2023 года образ замироточил. Верующие христиане единогласно склоняются к мнению о том, что это знак, а священники приняли решение на время отправить икону в Москву, сообщает Mash.

Однако, 30 мая образ вынесли из церкви три женщины, пишет телеграм-канал "ДОНЕЦК Z".